В России с 5 по 30 сентября пройдет фестиваль индийской культуры

Он охватит восемь городов от Москвы до Владивостока

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Фестиваль индийской культуры пройдет в России с 5 по 30 сентября и охватит восемь городов от Москвы до Владивостока, сообщает сайт Минкультуры РФ.

"Фестиваль индийской культуры в России торжественно откроется 5 сентября в Москве, в Московском театре Et Сetera под руководством А. Калягина. 7 сентября индийские артисты выступят в Санкт-Петербурге, в Государственном академическом Мариинском театре", - говорится в сообщении.

9 сентября гостей из Индии ждут в Псковской областной филармонии, 7 сентября - на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, 9 сентября - в Амурской областной филармонии в Благовещенске, 11 сентября - в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета в Улан-Удэ, 26 сентября - в фольклорном центре "Москва", 28 сентября - в Зимнем театре Сочи. Завершится смотр 30 сентября в Государственном концертном зале "Башкортостан" в Уфе, отметили в ведомстве.

В Москве, Санкт-Петербурге и Пскове выступит танцевальная группа театра фонда "Прасиддха" под руководством хореографа Пратибхи Прахлад. Во Владивостоке, Благовещенске и Улан-Удэ даст концерты танцевальная группа "Бхаратанатьям", индийская фьюжн-группа и мастер игры на ситаре Пурбаян Чаттерджи. В конце смотра в Москве, Сочи и Уфе (26, 28 и 30 сентября) российская публика познакомится с пластической группой Odissi Group и Анирудхой Дасом и фьюжн группой "Раджастан".

Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ, Индийского совета по культурным связям при МИД Республики Индия, посольства Республики Индии в РФ. Организатором проекта выступает Росконцерт.