29 августа, 06:30

В Академическом районе Москвы появится образовательный центр со школой и детсадом

Суммарная поэтажная площадь объекта составит 8,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Школа на 225 мест и детский сад на 100 мест появятся в составе образовательного центра на юго-западе Москвы, об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"На земельном участке ориентировочной площадью 0,75 га планируется построить школу на 225 мест и детский сад на 100 мест суммарной поэтажной площадью 8 500 кв. м", - привели в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В пресс-службе добавили, что образовательный центр будет расположен на улице Гримау. Объект будет построен за счет средств городского бюджета. 

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