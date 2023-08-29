Почти 90 млн рублей выплатили пострадавшим от наводнения в Приморье

Материальную помощь получили порядка 2,5 тыс. человек

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Общая сумма выплат за потерю имущества при наводнении жителям Приморья составила почти 90 млн рублей, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На сегодняшний день материальная помощь пострадавшим за потерю имущества составила почти 90 млн рублей из регионального бюджета. Выплаты получили порядка 2,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее в регион было доставлено почти 1 тыс. тепловых пушек для просушки домов, более 100 помп и 250 генераторов. С их помощью просушено 1,2 тыс. домов, вода откачана из 941 жилого дома. Из стран СНГ прибыло 112 тонн гуманитарной помощи. По данным МЧС России, в Приморье остаются подтопленными 89 жилых домов, 468 придомовых территорий, четыре участка дорог, отрезаны от сообщения 12 населенных пунктов.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей.