Бывшие сотрудники компании X подали против Маска более 2 тыс. заявлений в арбитражный суд

Они обвиняют предпринимателя в невыплате выходного пособия после увольнения

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Бывшие сотрудники компании X (ранее Twitter) подали около 2,2 тыс. заявлений в арбитражный суд против американского предпринимателя Илона Маска за невыплату пособий после увольнения. Об этом свидетельствует документ окружного суда штата Делавэр.

"Примерно в декабре 2022 года начался приток заявителей <...>, Twitter называется ответчиком <...>. К началу января 2023 года Twitter получил более 200 запросов на арбитражное разбирательство <...>. На сегодняшний день Twitter получил более 2,2 тыс. индивидуальных запросов на арбитраж", - говорится в документе. Бывшие сотрудники обвиняют компанию в невыплате выходного пособия и сейчас пытаются передать свои дела в суд.

Как отмечает телеканал CNBC, только "пошлины за подачу заявления по такому объему дел могут составить $3,5 млн".

Ранее четыре американских сенатора направили письмо Маску, которого обвинили в нарушении законодательства США после массовых увольнений сотрудников. Законодатели опасались, что после сокращения штата и "поспешного запуска новых проектов" компания не сможет выполнять все свои обязательства.