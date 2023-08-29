Ректор МГУ заявил об уменьшении числа школьников, сдающих ЕГЭ по физике и математике

Оно снизилось на 30% и 25% соответственно, отметил Виктор Садовничий

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Количество выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике и физике, за последние два года существенно снизилось, на 25% и 30% соответственно. Об этом сообщил ректор МГУ академик Виктор Садовничий, выступая на Всероссийском съезде учителей физики.

"За последние два года существенно уменьшилось число сдающих ЕГЭ по профильной математике - это примерно 25%, и по физике - примерно на 30%. Мне кажется, здесь требуется серьезный анализ и принятие соответствующих мер", - сказал Садовничий. По его словам, сегодня для привлечения талантливых абитуриентов существует семь олимпиад школьников. "В этом году, например, пятая часть первокурсников физического факультета [МГУ] поступила в университет по итогам олимпиады", - отметил ученый.