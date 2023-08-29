На бюджетные места в колледжи Москвы поступило почти на 20% больше абитуриентов

В среднем на одно бюджетное место пришлось восемь заявок

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Приемная кампания завершилась в столичных колледжах. Около 26 тыс. человек поступили на бюджетные места, это почти на 20% больше, чем годом ранее, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня Москва развивается колоссальными темпами во всех сферах, в том числе в промышленности, строительстве и транспорте. Для реализации многочисленных проектов в этих областях городу требуется много молодых высококвалифицированных профессионалов. И мы прикладываем все усилия, чтобы росла востребованность и возможности среднего профессионального образования. <...> В этом году мы увеличили контрольные цифры приема по самым востребованным специальностям. В промышленности - в два раза, а в IT, строительстве и транспорте - на 10-15%. Благодаря этому около 26 тыс. ребят в этом году поступили на бюджетные места. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году", - сказала Ракова.

Она добавила, что в эту приемную кампанию абитуриенты колледжей подали порядка 220 тыс. заявлений. В среднем на одно бюджетное место пришлось восемь заявок.

Заммэра подчеркнула, что с этого года полный цикл зачисления переведен в электронный вид на mos.ru и приходить в колледж до начала обучения теперь нет необходимости. Форма на портале позволяет прикрепить все необходимые документы для формирования заявления и личного дела онлайн. С этого года в заявлении также можно указать до пяти образовательных программ в разных образовательных организациях.

Самыми востребованными в промышленности стали специалисты по работе с 3D-принтерами, беспилотниками и другой авиационной техникой, а также операторы станков с программным управлением. В сфере IT абитуриенты чаще всего хотели стать графическими дизайнерами, сетевыми и системными администраторами, программистами. В транспортной отрасли лидируют логисты, мастера по техобслуживанию и ремонту автомобилей. В строительной сфере больше всего заявлений подано на архитекторов и специалистов по строительству и эксплуатации зданий, а также сварщиков.

"В столичные медицинские колледжи в этом году было подано около 17,5 тыс. заявлений на поступление - на 13% больше, чем годом ранее. Самой популярной специальностью в этом году стало "Сестринское дело", заявление на которую подали более 70% поступающих. При обучении в медицинских колледжах мы также применяем практико-ориентированный подход. Студенты учатся на современном симуляционном оборудовании и проходят практику в крупнейших городских стационарах и поликлиниках", - добавила Ракова.