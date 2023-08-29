В США заявили, что ковид не был причиной смерти зараженных пациентов почти в 99% случаев

От ковида умерли лишь в 1,7% случаев, свидетельствуют данные американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Коронавирус не был основной причиной смерти инфицированных пациентов COVID-19 в США почти в 99% случаев. Об этом свидетельствуют данные американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), опубликованные на сайте медицинского регулятора.

В среднем по США коронавирус был основной причиной смерти инфицированных пациентов лишь в 1,7% случаев. Во время пика пандемии весной 2021 года этот показатель доходил до 30%. Специалисты ЦКПЗ сделали этот вывод на основе данных по смертности за период с 13 по 19 августа.

По данным американского медрегулятора, основными причинами смерти зараженных американцев в августе были рак и болезни сердца. При этом уровень смертности непосредственно от коронавируса был гораздо выше в штатах Вашингтон, Теннесси, Северная Каролина и Нью-Йорк, доходя до 2%, в то время как во Флориде и Мэриленде данный показатель составил 3,4%.

Большинство умерших были старше 75 лет, среди женщин уровень смертности был несколько выше, чем среди мужчин.

Ранее в США были выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса EG.5. Всемирная организация здравоохранения добавила его в перечень вариантов коронавируса под наблюдением.