Сотрудники МЧС 29 и 30 августа проведут уроки безопасности для школьников

Также они намерены провести практические тренировки по эвакуации

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Уроки безопасности и практические тренировки по эвакуации для школьников пройдут 29 и 30 августа, их проведут сотрудники МЧС России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.

В министерстве напомнили, что 29 и 30 августа в российских школах и колледжах пройдут учения по отработке действий педагогов и сотрудников охраны при террористической угрозе и чрезвычайных ситуациях, организованные Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями.

"Сотрудники МЧС России проведут дополнительные инструктажи с преподавательским составом, уроки безопасности с воспитанниками школ и гимназий, а также организуют практические тренировки по эвакуации, в том числе при пожаре. Оценят оперативность прохождения сигналов по системе "112", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты смогут оказать помощь руководителям мероприятий, помогут объективно оценить правильность действий их участников и дать квалифицированные рекомендации. Также они проверят работоспособность пожарной сигнализации, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность средств пожаротушения.

"Проведение всероссийских учений будет способствовать психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий", - добавили в министерстве.