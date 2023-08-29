В Омске планируют рекультивировать временные свалки после 2026 года

Врио губернатора региона Виталий Хоценко сообщил, что для решения этой проблемы в области намерены построить три полигона

ОМСК, 29 августа. /ТАСС/. Временные свалки, куда сейчас вывозится мусор из миллионного Омска, где не осталось действующих мусорных полигонов, будут рекультивированы после 2026 года, рассказал журналистам врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. К сентябрю 2024 года в городе будут ликвидированы четыре свалки, где с советских времен хранится более 10 млн тонн мусора.

"Когда мы рекультивируем свалки, будем создавать новые полигоны, которые полностью решат этот вопрос. Все остальные свалки, в том числе временные, куда сегодня вывозится мусор из города, будут ликвидированы после 2026 года в рамках нового проекта "Генеральная уборка". Мы свои заявки уже направили в правительство России и отрабатываем их включение в программу", - рассказал Хоценко.

Для решения проблемы с мусором в Омской области планируется построить три полигона. Объекты в Таврическом и Омском районах будут обслуживать левобережные и правобережные районы региона и округа Омска. Полигон в Тарском районе будет работать с удаленными северными территориями.

Он добавил, что в Омске в настоящий момент ведется рекультивация четырех огромных свалок, где с советских времен хранится более 10 млн тонн мусора. "Нам на эти объекты были выделены беспрецедентные деньги, порядка 10 млрд рублей. В этом году завершим один объект - Центральную свалку. В следующем году к сентябрю полностью завершим работу [по рекультивации остальных свалок]", - пояснил врио главы региона. Это позволит снизить выбросы в атмосферу на 14-15 тыс. тонн в год.

По его словам, территории, где находились эти свалки, будут благоустроены. "Постараемся сделать их зелеными, высадим деревья, организуем дорожки для пробежек, для велосипедистов", - отметил Хоценко.

В настоящий момент в Омской области действуют два мусоросортировочных комплекса общей мощностью 400 тыс. тонн в год в Ленинском и Кировском округах города Омска. При этом бесполезная фракция вывозится на уже закрытые свалки, которые было разрешено временно использовать.