Более половины опрошенных россиян не ожидают значительного роста потребительских цен

Еще 28% респондентов ответили, что ожидают ощутимый рост цен, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Доля россиян, прогнозирующих незначительный рост цен на товары и услуги в ближайшие месяцы, составляет 51%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Результаты опроса показывают, что в настоящее время серьезного всплеска инфляционных ожиданий россиян не наблюдается. Как и в прежние замеры, россияне чаще склоняются к мнению, что в ближайшие два месяца цены на основные потребительские товары и услуги вырастут незначительно (51%)", - говорится в результатах опроса. Почти вдвое меньше опрошенных (28%) ответили, что ожидают ощутимый рост цен, в июне такой прогноз давал 21% россиян. Еще 10% опрошенных предположили, что цены в ближайшее время не изменятся, тогда как дефляция представляется вероятным сценарием всего для 3%.

По данным исследования, с 2012 года суммарная доля россиян, прогнозирующих инфляцию, оставалась примерно на одном уровне, что может свидетельствовать о том, что граждане ожидают инфляцию вне зависимости от экономической ситуации, индекс инфляционных ожиданий, как и в феврале 2023 года, составил 77 п.

Кроме того, 41% россиян оценил инфляцию последних двух месяцев как очень высокую - плюс 6 п.п. к июню 2023 года, аналогичные оценки были в июле 2020 года (41%), тогда как в тот же период 2021 года значительный рост цен ощущали в 1,5 раза больше россиян (60%), 33% опрошенных назвали темпы инфляции умеренными, а на незначительный рост цен указали 14%.

Отмечается, что индекс восприятия инфляции сохраняет устойчивость на протяжении 2023 года, за исключением января показатель не опускался ниже отметки в 50 п., составив в июле текущего года 55 п.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проводился 29 июня 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.