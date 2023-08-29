Все выявленные нарушения пожарной безопасности в школах Москвы устранили

При подготовке к учебному году в образовательных учреждениях провели 7 тыс. мероприятий по устранению нарушений

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Школы Москвы устранили все выявленные МЧС нарушения обязательных требований пожарной безопасности, сообщил журналистам замначальника Главного управления - начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного ГУ МЧС РФ Александр Бобров.

"Нарушения со сроком устранения до 1 сентября выполнены в полном объеме. И можно с уверенностью сказать, что школы, которые у нас открывают свои двери 1 сентября для приема детишек, находятся в пожаробезопасном состоянии", - сказал он.

Всего на контроле у ведомства в Москве 6 тыс. образовательных учреждений. При подготовке к учебному году провели 7 тыс. мероприятий по устранению нарушений. В течение учебного года с персоналом и учащимися будут проводиться тренировки по действиям при пожарах и чрезвычайных ситуациях. С 1 сентября сотрудники МЧС также будут участвовать в открытых уроках.