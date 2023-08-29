Авиарейс из Тюмени в Москву задержали на 11 часов

В пресс-службе уральской транспортной прокуратуры сообщили, что задержка произошла из-за позднего прибытия воздушного судна

ТЮМЕНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Регулярный рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Москву из аэропорта Рощино в Тюмени задержан на 11 часов. На рейс ожидаются 105 пассажиров, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

"29.08.2023 в аэропорту г. Тюмени Рощино произошла задержка регулярного рейса 1569 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Тюмень - Москва (Шереметьево). Расчетное время вылета 17:25 (15:25 мск). Причина задержки - позднее прибытие воздушного судна. На рейс ожидается 105 пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта Рощино, вылет по расписанию был назначен на 06:15 (04:14 мск) 29 августа.

Прокуратура осуществляет контроль по соблюдению прав пассажиров, добавили в ведомстве.