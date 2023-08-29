При пожарах в Москве с начала года спасли более 500 человек

Замначальника главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного ГУ МЧС РФ Александр Бобров отметил, что с начала года количество пожаров в городе уменьшилось практически на 8%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России спасли более 500 человек при пожарах на территории Москвы с начала 2023 года, сообщил журналистам замначальника главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного ГУ МЧС РФ Александр Бобров.

"С начала текущего года количество пожаров в городе уменьшилось практически на 8%, пожарно-спасательными подразделениями было спасено 506 человек", - сказал он.

По его словам, в шести детских лагерях, находящихся на территории Москвы, не зафиксировано ни одного пожара или чрезвычайной ситуации. С детьми проведено более свыше 40 тыс. профилактических бесед.