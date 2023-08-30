"Ты супер!": седьмой сезон, яркие участники, новые судьи

3 сентября в 20:20 на телеканале НТВ начинается седьмой сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" (6+)

Организаторы уже объявили, что это будет суперсезон. Как и в предыдущие годы, на сцену выйдут дети, оставшиеся без попечения родителей. Оценивать и поддерживать участников будут члены жюри, некоторые из них впервые попробуют себя в этой роли. Все подробности суперсезона - в материале ТАСС.

Новые участники и знакомые лица

В седьмом сезоне конкурса "Ты супер!" организаторы оставили неизменным принцип отбора участников. Это дети от 7 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах, интернатах, приемных и опекунских семьях. Других ограничений нет, все определяет талант.

Впрочем, в этом году в регламент конкурса внесено существенное изменение: зрители и жюри увидят на сцене не только 20 новых конкурсантов, но и 30 участников прошлых сезонов. Выпускники "Ты супер!" - частые гости различных детских музыкальных конкурсов и фестивалей, среди которых "Детское Евровидение" (6+), "Детская Новая волна" (0+), "Добрая волна" (0+), "Спасская башня" (0+), "Оперение" (6+) и другие. Теперь ребята вернутся в родные стены и снова вступят в борьбу.

© НТВ

Игорь Крутой - бессменный член жюри со второго сезона - отметил, что будет рад опять увидеть прежних участников, многих из которых он прекрасно помнит. "В новом сезоне я был бы рад еще раз послушать Денберела Ооржака, Ивана Масленникова, Настю Нагорнову и других одаренных ребят. За все эти годы проект „Ты супер!“ обрел огромную аудиторию поклонников. Дети получили восхищение зрителей, у многих сбылись самые сокровенные мечты. И мне кажется, что этот шаг навстречу детской мечте и есть тот путь, по которому проект „Ты супер!“ должен идти вперед с гордо поднятой головой".

География проекта традиционно обширна: в Москву приедут ребята из 20 регионов России. Есть конкурсанты и из других стран - Белоруссии, Казахстана и Молдовы.

Судьи и наставники

В этом году оценивать юных конкурсантов будут народный артист России, композитор Игорь Крутой, актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьёв, а популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина впервые станут судьями проекта "Ты супер!". Конечно, ребята ждут от них не только высоких баллов, но и профессиональных советов. Ведь члены жюри также выступают в роли наставников.

Певица Ани Лорак не раз была участницей музыкальных конкурсов, причем с разных сторон, поэтому уверена, что справится с миссией: "Я уже была наставником в других вокальных шоу, а также у меня есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах, начиная с „Утренней звезды“. Я прекрасно знаю, что такое - стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. Думаю, я буду делать скидку на возраст. Сама знаю, как бывает: на репетиции поешь идеально, а выходя на сцену, испытываешь такое волнение, что забываешь все, что ты знал до этого. Прежде всего я буду доверять своей интуиции".

© НТВ

Люся Чеботина подчеркивает, что на судьях "Ты супер!" лежит огромная ответственность: "Когда поют дети, я сразу же вспоминаю свое детство и первые шаги к большой сцене. Я буду стараться быть максимально объективной. Безусловно, невозможно остаться равнодушным к малышам, но детишки постарше, как правило, волнуются гораздо больше, так как у них уже приходит осознание того, что происходит, нежели у малышей".

В числе старожилов конкурса и бессменные ведущие Вадим Такменёв и Анастасия Пак.

Конкурс, меняющий жизнь

"Ты супер!" - это творческое состязание, участники которого уже столкнулись в жизни с невероятными трудностями, но сохранили мечту стать профессиональными музыкантами. И в студии НТВ их самые заветные желания начинают сбываться.

Например, музыкант, член жюри Алексей Воробьёв поддерживает юных исполнителей не только во время конкурса, но и после. В пятом сезоне он написал симфоническую музыку для песни и выступил режиссером клипа Татьяны Мавроди из Калужской области, а в прошлом сезоне он исполнил мечту Дмитрия Меновщикова. Парень на сцене проекта сказал, что хочет побывать в одном из легендарных детских лагерей.

© НТВ

"Я очень рад, что жизнь дала мне возможность исполнить мечты детей, которые этого действительно заслуживают, - говорит Алексей Воробьев. - Будь то „Орлёнок“, который был мечтой Димы Меновщикова, или настоящий профессиональный музыкальный инструмент для Анастасии Тюриной из Тамбова. Я счастлив быть тем человеком, который может не только помочь, но и направить как профессионально, так и по-человечески".

Сбывались здесь и другие мечты. Денберел Ооржак, победитель четвертого сезона конкурса, выиграл также на "Детской Новой волне - 2019" и вместе с Татьяной Меженцевой представлял Россию на "Детском Евровидении - 2019". Таисия Комарова, финалистка пятого сезона, принимала участие в III Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина AguTeens Fest для детей и подростков, а пользователи социальной сети "Одноклассники" отдали ей приз зрительских симпатий юбилейного сезона "Ты супер!". Эльвира Филатова, полуфиналистка второго конкурса, обрела семью, а Маша Шумейко, участница пятого сезона, увиделась со своей родной тетей.

© НТВ

"Я очень скучал по „Ты супер!“ и поэтому с удовольствием принял приглашение принять участие в суперсезоне, - поделился Денберел Ооржак. - Хочу вновь встретиться с людьми, с которыми работал, подняться на сцену и почувствовать крутую атмосферу проекта. Моя жизнь сильно изменилась после „Ты супер!“, я благодарен его создателям за все! Проект дал большую уверенность на дальнейшую работу, появилось огромное желание дальше развиваться и познавать новое. У меня нет никаких сомнений в том, что суперсезон пройдет на ура! Ну, а я мечтаю спеть с Игорем Яковлевичем Крутым! Пусть мечты сбываются!"

За шесть лет в "Ты супер!" и "Ты супер! Танцы" (6+) приняло участие более 460 детей из 18 стран и всех регионов России. Благодаря проекту более 20 ребят поступили в музыкальные институты и колледжи, выпустили более 17 синглов, 8 детей обрели семью и 16 получили квартиры. На базе проекта работает Благотворительный фонд "Ты супер!", из которого всем полуфиналистам и финалистам проекта выплачиваются стипендии до достижения совершеннолетия.

Следите за участниками суперсезона и болейте за лучших!

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