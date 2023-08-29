ЦППК возобновит льготный проезд для школьников и студентов с 1 сентября

Учащиеся на территории Москвы и Владимирской области имеют право на льготный проезд на обычных поездах и экспрессах, в том числе с предоставлением мест

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) возобновляет льготный проезд для школьников и студентов с 1 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"С 1 сентября школьникам и студентам вновь станут доступны льготы при поездках далее зоны "Пригород" МЦД и на других направлениях. Школьники и студенты на территории Москвы и Владимирской области имеют право на льготный проезд на обычных поездах и экспрессах, в том числе с предоставлением мест. В Смоленской и Рязанской областях - на поездах 6000-й нумерации и экспрессах без предоставления мест, при их наличии. В Московской, Калужской, Курской и Тульской областях - в электропоездах 6000-й нумерации", - значится в сообщении.

Как отметили в компании, в Тверской области льгота не предоставляется. Со всеми правилами льготного проезда школьников и студентов можно ознакомиться на сайте ЦППК в разделе "Условия проезда - Льготы".