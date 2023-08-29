В Центре Грабаря заявили о готовности отчета по обследованию "Троицы"

Согласовывается дата реставрационного совета

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подготовка отчета по обследованию иконы "Троица" Андрея Рублева завершилась, согласовывается дата реставрационного совета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

"Отчет готов. Сейчас согласовываем дату реставрационного совета", - сказали в пресс-службе.

В Центре И. Э. Грабаря также добавили, что в реставрационном совете примут участие сотрудники Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея имени Андрея Рублева, Института искусствознания, Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина.

Как ранее сообщила ТАСС главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова, совет, на котором обсудят результаты обследования иконы, может состояться в первой половине сентября.

Обследование памятника завершилось 14 августа. Перед этим икона находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня по 19 июля.