В Петербурге воздух может прогреться до рекордных 30 градусов тепла

Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что жаркая погода будет стоять только один день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Температура воздуха в Санкт-Петербурге 31 августа может подняться до 30 градусов тепла. Если столбики термометров покажут плюс 28, это уже будет рекордом для последнего дня лета, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Скорее всего, будет до 30 градусов, но если даже температура воздуха в центре города достигнет плюс 28 градусов, то можем получить новый рекорд максимальной температуры для 31 августа. А пока неизменным он остается с 1938 года, когда 31 августа максимальная температура достигла плюс 27,9 градуса", - сообщил синоптик.

Колесов подчеркнул, что жаркая погода будет стоять в городе только один день. Смена воздушных масс ожидается после прохождения атмосферного фронта, поэтому вечером 31 августа придут не только кратковременные дожди, но и ливни, грозы.

Завтра в Санкт-Петербурге также ожидается тепло - до плюс 25 градусов, отметил синоптик.