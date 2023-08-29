В регионах Сибири прогнозируют грозы и ветер

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на автомобиле, на находиться рядом с рекламными конструкциями и оборванными проводами

ТАСС, 29 августа. Сильный ветер с порывами до 25 м/с, дожди и грозы прогнозируются в Туве, Хакасии, Красноярском крае и Омской области. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС.

"В Туве объявлено предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды. 29-30 августа по республике прогнозируются сильные дожди, грозы, град, усиления ветра до 25 м/с и более", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Сильный ветер до 20 м/с ожидается также в Красноярском крае и Хакасии. "29 августа по Республике Хакасия ожидается днем местами сильные дожди, грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с", - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В Омской области в последние дни августа ожидается ветреная дождливая погода, сообщило Обь-Иртышское УГМС. 30 августа порывы ветра в отдельных районах будут достигать 17-22 м/с, днем повсеместно прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

По данным гидрометцентра, в несколких регионах Сибири сохраняется аномальная жара. В Туве температура воздуха доходит до плюс 35 градусов днем. В Красноярском крае и Хакасии достигает плюс 30 градусов.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре воздержаться от поездок на автомобиле, на находиться рядом с рекламными конструкциями и оборванными проводами. Также при жаркой и ветренной погоде возрастает риск лесных пожаров. В Туве до 13 сентября действует особый противопожарный режим при котором запрещено использовать открытый огонь, сжигать сухую траву, отходы и мусор в лесах. В остальных регионах особый противопожарный режим отменен.