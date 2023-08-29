Городская клиническая онкобольница №1 возглавила рейтинг якорных онкостационаров Москвы

Учреждение получило высокую оценку как со стороны пациентов, так и в части соблюдения клиентских путей, которые помогают врачам выстроить маршрут ведения человека с онкологическим заболеванием

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Рейтинг якорных онкологических стационаров за первое полугодие 2023 года сформировали в Москве, его лидером стала городская клиническая онкологическая больница №1. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва продолжает совершенствовать систему оказания онкологической помощи. Одним из важных инструментов, который позволяет нам оценивать работу профильных медорганизаций по многим аспектам, является рейтинг якорных онкологических центров. Мы подвели итоги за первое полугодие 2023 года. На первом месте рейтинга - городская клиническая онкологическая больница №1. Она получила высокую оценку как со стороны пациентов, так и в части соблюдения клиентских путей, которые помогают врачам выстроить четкий и прозрачный маршрут ведения человека с онкологическим заболеванием", - сказала она.

Ракова добавила, что появление и регулярное обновление публичного рейтинга стало результатом внедрения ценностно ориентированного подхода в онкологической службе Москвы. "Мы выстраиваем такую модель взаимодействия пациента с медорганизацией, где важны не только качество медицинской помощи и конечный результат, но также комфорт человека, непрерывность и открытость лечебно-диагностического процесса. Рейтинг стал для онкологических центров удобным инструментом для анализа своей работы и мотивацией для постоянного развития. Пациенты в свою очередь могут опираться на его результаты при выборе медицинской организации", - добавила она.

В рейтинг также вошли клинический научный центр имени А. С. Логинова, городская онкологическая больница №62, городская клиническая больница имени С. П. Боткина и многопрофильный клинический центр "Коммунарка".