В МЧС предупредили о запрете заряжать электросамокаты без присмотра

По словам представителя ведомства Александра Боброва, почти все возгорания электросамокатов происходят, когда они стоят на зарядке

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Электросамокаты нельзя заряжать ночью без присмотра, рассказал журналистам замначальника главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного ГУ МЧС РФ Александр Бобров.

"Особое внимание обращаем на то, что не надо заряжать электросамокат в ночное время суток. Зарядка должна происходить непосредственно под присмотром", - сказал он. По его словам, почти все возгорания электросамокатов происходят, когда они стоят на зарядке. Представитель МЧС призвал строго следовать инструкции по эксплуатации.

Ранее в МЧС рассказали, что основная проблема установленных на электросамокатах литийионных аккумуляторов - это трудность их тушения. При возгорании их необходимо бросить в емкость с водой.