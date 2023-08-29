СМИ: миссия ЮНЕСКО оценит состояние одного из крупнейших озер Центральной Европы

Речь идет об озере Нойзидлер-Зе, сообщил портал ORF

ВЕНА, 29 августа. /ТАСС/. ЮНЕСКО направит консультативную миссию на озеро Нойзидлер-Зе на границе Австрии и Венгрии, четвертое по величине в Центральной Европе. Эксперты организации оценят состояние водоема из списка всемирного наследия и возможность его включения в список объектов под угрозой исчезновения, сообщает портал ORF.

Миссия ЮНЕСКО посетит водоем в октябре. Специалисты изучат приозерные курорты, ветряные турбины и каналы водоснабжения Нойзидлер-Зе. Представители организации планируют привлечь Австрию и Венгрию к переговорам о перспективах сохранения природного памятника, в последние годы находившегося под угрозой пересыхания из-за падения уровня воды.

Австрийские экологические активисты ранее призвали ЮНЕСКО включить Нойзидлер-Зе в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Эксперты проведут оценку совместимости прибрежной экономической активности со статусом природного памятника. Решение о присвоении озеру угрожаемого статуса должен будет принять Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2022 году уровень воды в озере находился на самом низком уровне с 1965 года. По данным австрийских ученых, основными проблемами для озера являются заиление водоема и обширные заросли тростника, активно разрастающиеся на мелководье вдоль его берегов. Представители Австрии и Венгрии условились создать совместную комиссию, которая составит план сохранения водоема при помощи наполнения водой из одного из рукавов Дуная. В результате сильных дождей летом 2023 года уровень воды в Нойзидлер-Зе несколько повысился.

Нойзидлер-Зе - второе по величине в Австрии после Боденского озера, которое республика делит с Германией и Швейцарией. Его площадь составляет примерно 315 кв. км, при этом глубина в среднем около 1 м. Возраст озера - примерно 20 тыс. лет. Оно возникло в конце ледникового периода в результате колебаний земной коры. Равнинное солончаковое озеро является биосферным заповедником, культурный ландшафт водоема включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К югу и юго-востоку от него расположены национальные парки: "Нойзидлерзе-Зевинкель" и "Фертё-Ханшаг".