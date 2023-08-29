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Пандемия COVID-19

В России заболеваемость ковидом выросла на 19,6% за неделю

Число госпитализаций увеличилось на 3,3% в 30 субъектах страны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю возросла на 19,6%. Число госпитализаций увеличилось на 3,3%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 46 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 3 104 человека, что на 12,1% больше в сравнении с предыдущей неделей, 11 человек умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 989 632 случая заражения и 22 443 780 случаев выздоровления, 399 983 человека умерли. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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