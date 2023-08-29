Хабаровский край и Центр военно-спортивной подготовки "Воин" заключили соглашение

Обучение в филиале центра в 2023 году пройдут 1,2 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Хабаровский край будет сотрудничать с центром "Воин" в сфере военно-патриотического воспитания молодежи, сообщила пресс-служба центра. В хабаровском филиале центра обучение в этом году пройдут 1,2 тыс. человек.

"В новом учебном году региональный филиал центра "Воин" разместится в новых помещениях. В настоящее время там идут ремонтные работы, продолжается закупка необходимого инвентаря. Всего в 2023 году подготовку в центре "Воин" пройдут более 1 200 жителей региона", - говорится в сообщении.

По поручению главы региона Дегтярева улучшение условий работы хабаровского филиала центра включили в стратегию развития края до 2026 года, в опорный проект "Дорога молодым". Со ссылкой на губернатора отмечается, что Хабаровский край стал одним из 12 регионов, где первыми появились центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Сейчас в филиале проходят обучение более 300 подростков в возрасте 14-18 лет. Они получают в том числе практические навыки.

По словам Язынина, у каждого из филиалов центра своя специализация. "Это те направления, которые наиболее востребованы в ходе специальной военной операции. Хабаровский филиал будет специализироваться на подготовке диверсионно-разведывательных групп и противодействии таким группам", - сказал он.

Помимо подростков, обучение в центрах проходят и граждане в запасе в возрасте от 18 до 35 лет. Центр должен помочь восстановить утраченные навыки и компетенции, а также дать новые знания военно-технических особенностей СВО.

Регион и Центр военно-спортивной подготовки "Воин" заключили соглашение, подписи под ним поставили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и директор центра Николай Язынин. Стороны взяли на себя ответственность за организацию и развитие системы военно-патриотического воспитания школьников и студентов и допризывной подготовки граждан в регионе.