Новые станции метро Москвы оснащают российскими системами пожарной сигнализации

Все приборы прошли проверку на соответствие требованиям качества

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Противопожарное оборудование российского производства устанавливают на строящихся линиях и станциях московского метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На объектах метро устанавливают большое количество сложных инженерных систем, в частности, противопожарной безопасности. В связи с ограничением поставок в Россию высокотехнологичной продукции была проведена работа по поиску альтернативных решений. Ее результатом стала замена оборудования автоматической пожарной сигнализации на российские системы, производимые на одном из предприятий Подмосковья", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он заверил, что все приборы прошли тщательную проверку на соответствие требованиям качества. Также системы были исследованы специалистами на соответствие специфике работы на подземных транспортных объектах.

Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, одним из важнейших элементов пожарной сигнализации является аспирационная система, обеспечивающая раннее предупреждение о возгорании на объектах. "Долгое время применялось оборудование немецкого производства, затем были протестированы российские приборы. Отечественный аспирационный извещатель отличается от иностранных аналогов повышенной чувствительностью, позволяющей раньше выявить задымление", - уточнил он.

Кравцов подчеркнул, что в настоящий период поставка автоматических систем пожарной сигнализации российского производства на строящиеся объекты столичного метрополитена уже активно осуществляется в необходимом объеме.