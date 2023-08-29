Пушилин наградил Хуснуллина за вклад в восстановление ДНР

Врио главы республики и вице-премьер РФ провели рабочую встречу

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил государственную награду заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину за помощь в восстановлении региона. Об этом Пушилин сообщил в Telegram-канале.

"За значительный вклад в восстановление и развитие отрасли строительства в Донецкой Народной Республике вручил Марату Шакирзяновичу Хуснуллину государственную награду ДНР - орден республики", - написал Пушилин.

Ранее о встречах с врио главам ДНР и ЛНР Хуснуллин сообщал в Telegram-канале.

"Провел рабочие встречи с врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Основной темой встреч стало восстановление регионов", - написал он.