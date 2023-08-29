В трех городах Киргизии 1 сентября начнется строительство российских школ

По словам министра образования и науки республики Каныбека Иманалиева, возведение еще шести учебных заведений начнется позже

БИШКЕК, 29 августа. /ТАСС/. Возведение школ с преподаванием на русском языке начнется в трех городах Киргизии 1 сентября. Об этом ТАСС сообщил глава Министерства образования и науки Киргизии Каныбек Иманалиев.

"В первую очередь начнется строительство таких школ в Бишкеке, а также в областных центрах Баткене и Караколе", - сказал он. По словам министра, возведение еще шести школ начнется позже.

Согласно договоренностям между Москвой и Бишкеком, Россия выделит средства на строительство в столице Киргизии, областном центре Оше, а также во всех семи областях республики по одной школе с обучением на русском языке. Каждая из них рассчитана на 1 220 учащихся, в комплексах будут по 2 спортзала и 2 бассейна. Их выпускники получат аттестаты российского и киргизского образцов. Предварительно общая стоимость проекта оценивается примерно в $500 млн.

В настоящее время в Киргизии насчитывается около 2 300 общеобразовательных школ, примерно в 200 из них преподавание идет на русском языке, который имеет в стране официальный статус.