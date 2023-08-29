На Шерегеше зафиксировали рост турпотока в летний сезон на 25%

Министр туризма Кемеровской области Елена Латышенко сообщила, что это связано с увеличением количества коллективных средств размещения

КЕМЕРОВО, 29 августа. /ТАСС/. Свыше 260 тыс. туристов побывали в летний сезон 2023 года на горнолыжном курорте Шерегеш, что на 25% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила журналистам министр туризма Кемеровской области Елена Латышенко.

"По итогам летнего сезона курорт Шерегеш посетили 261 тыс. туристов. Это связано с тем, что увеличилось количество коллективных средств размещения, то есть мест, где можно остановиться с семьей или друзьями, также увеличилось количество событий, которые притягивали к себе гостей", - сказала Латышенко, добавив, что прошлым летом "Шерегеш" посетили 206 тыс. человек.

Она добавила, что в летний сезон были открыты 50 объектов размещения, 24 бассейна, 20 ресторанов, кафе и баров, 19 бань, саун и спа, 4 пункта проката квадроциклов и внедорожных велосипедов, а также 3 подъемника на гору Зеленая. Также на искусственных водоемах курорта можно было половить форель, работали оленья ферма и прокат лошадей.

Шерегеш - один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. Сейчас в Шерегеше существуют порядка 4,3 тыс. мест для размещения туристов, в том числе частное жилье под суточную аренду в поселке рядом с горнолыжным комплексом. При этом около 80% отелей курорта являются неклассифицированными, то есть не имеют звезд. По оценке корпорации "Туризм.РФ", с учетом растущего туристического потока на курорте существует потребность в создании еще как минимум 3,5 тыс. номеров к 2030 году.