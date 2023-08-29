Полиция Калифорнии не будет штрафовать Маска за использование телефона во время вождения

По данным The Verge, Илон Маск вел прямую трансляцию во время поездки по городу Пало-Альто

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Полиция Калифорнии не планирует выписывать штраф Илону Маску за то, что он во время вождения автомобиля держал телефон в руках и вел прямую трансляцию. Об этом сообщил портал The Verge.

По его данным, 25 августа Маск вел прямую трансляцию во время поездки по городу Пало-Альто в Калифорнии, держа телефон в руках, что нарушает местные законы. Однако полиция не планирует выписывать штраф, уточняет портал.

"Если бы полицейский сам заметил водителя с телефоном в руке, он бы выписал штраф за нарушение калифорнийского закона <...>. Однако, поскольку ни один полицейский лично не был свидетелем происходящего, штраф не выписывается", - объяснил The Verge капитан полиции Джеймс Райфшнайдер.

Согласно подсчетам Forbes, 26 октября 2021 года Маск стал самым богатым человеком в истории с состоянием в $272,3 млрд, 1 ноября того же года его состояние впервые в истории превысило $300 млрд.

Маск является исполнительным директором и главным инженером компании по производству космической техники SpaceX. В 2004 году он стал основным инвестором компании-производителя серийных электромобилей Tesla. 27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. В конце июля 2023 года предприниматель объявил о ребрендинге платформы, после чего компания изменила логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы.