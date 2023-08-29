29 августа, 08:47

В Таганроге заменят автопарк музея после ЧП с ракетой ВСУ

В пресс-службе губернатора Ростовской области сообщили, что на эти цели выделили более 5,3 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области заменят автопарк Таганрогского художественного музея после ЧП с ракетой ВСУ, на эти цели будет направлено более 5,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

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"По решению губернатора Василия Голубева из областного бюджета направлено свыше 5,3 млн рублей на закупку транспорта для Таганрогского художественного музея. В результате чрезвычайного происшествия 28 июля машины, стоявшие в гараже музея, были повреждены и восстановлению не подлежат", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для продолжения бесперебойной работы учреждения культуры, проведения обменных выставок с музеями РФ как в регионе, так и за его пределами будет закуплено два автомобиля - LADA Vesta Cross и "ГАЗель" Next (или эквиваленты).

Здание и территория музея, расположенного в центре Таганрога, пострадало от попадания обломков украинской ракеты 28 июля. Пострадавшие экспонаты, включая произведения живописи, графики и скульптуры, перевезены в Русский музей для реставрации. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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