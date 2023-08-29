В парках Москвы 2 сентября пройдет день здоровья для домашних животных

На площадках будут работать мобильные ветклиники, гостей ждут игры для детей, фотозоны и лекции

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский комитет ветеринарии 2 сентября проведет день здоровья для домашних животных в нескольких городских парках. Для гостей будут работать мобильные ветеринарные клиники, пройдут мастер-классы и лекции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Второго сентября в Екатерининском и Бабушкинском парках, а также в парке "Фили" пройдет праздник для владельцев домашних животных "Мой питомец и я". Организатором выступает столичный комитет ветеринарии. На площадках будут работать мобильные ветклиники, гостей ждут игры для детей, лекции и фотозоны. Мероприятия рассчитаны не только на горожан, но и на их четвероногих друзей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для животных установят поилки, а возле лекториев появятся специальные домики для собак - дог-паркинги, где животные смогут отдохнуть, пока владельцы слушают лекции. Мобильные ветклиники госветслужбы Москвы будут принимать пациентов бесплатно. Там можно будет зарегистрировать питомца и вакцинировать его против бешенства, получить консультацию ветврача, провести клинический осмотр и другое.

Лекторий "Школа ответственных владельцев" будет работать в каждом из парков с 12:00 до 19:00. Спикерами выступят ветеринарные специалисты, зоопсихологи, кинологи, канистерапевты и владельцы собак-проводников, блогеры и медийные лица. Они расскажут о принципах ответственного содержания питомцев, а также познакомят гостей с работой госветслужбы столицы.

"Программа дня здоровья "Мой питомец и я" ориентирована в первую очередь на владельцев животных и тех, кто планирует завести питомца, однако на празднике будет интересно любому москвичу. Мы готовим фотозоны, арт-объекты, различные мероприятия для детей и взрослых. Например, будем расписывать пряники и создавать фигурки животных из воздушных шаров. Помимо мастер-классов, в детской зоне будут аквагрим, аниматоры в костюмах животных", - добавили в комитете ветеринарии.