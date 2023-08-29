Аграрии заявили, что понесли большие потери из-за прошлогодней засухи, а также военных действий на Украине, подорожания средств производства и падения стоимости сельхозпродукции

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Фермеры Молдавии обвинили власти в бюрократизации процесса распределения помощи и намерены провести в среду пикеты возле здания Минсельхоза, также Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Об этом объявила ассоциация "Фермерская сила".

"Крайне возмущены решением этих ведомств усложнить процесс подачи заявок на компенсации пострадавшими от засухи фермерами. <…> Процесс сбора документов будет очень трудным для аграриев, особенно в разгаре уборочной кампании", - говорится в заявлении на странице ассоциации в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Этим летом аграрии на тракторах уже блокировали движение в центре Кишинева, а затем пригоняли технику к парламенту и администрации президента. Аграрии говорят, что понесли большие потери из-за прошлогодней засухи, а также военных действий на Украине, подорожания средств производства и падения стоимости сельхозпродукции. Ранее они потребовали встречи с премьер-министром республики Дорином Речаном, компенсаций потерь производителей зерновых, введения моратория на выплату долгов, а также просили создать специальные таможенные коридоры для экспорта зерновых и масленичных культур.