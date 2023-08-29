В Крыму школьные линейки 1 сентября пройдут преимущественно в помещениях

Принято решение на открытом воздухе провести линейки только для 1, 9 и 11 классов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Праздничные линейки на открытом воздухе в школах Республики Крым пройдут только для учащихся 1, 9 и 11 классов. Для остальных классов линейки в целях безопасности рекомендовано организовать в помещениях, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"В целом принято решение на открытом воздухе провести линейки только для 1, 9 и 11 классов. Однако всем сказали, что индивидуально подходим, особенно в селах - если школа маленькая, пусть директор с начальником отдела образования сами на месте принимают решение, как проводить", - сказал Аксенов.

Ранее власти Севастополя сообщили, что из-за соображений безопасности праздничные линейки в школах Севастополя также пройдут только для учащихся 1, 9, 10 и 11 классов.

По данным министерства образования, науки и молодежи республики, с 1 сентября детей в Крыму примет 541 школа, учиться будут 232,3 тыс. детей, в том числе более 23 тыс. пойдут в первый класс.