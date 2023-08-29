В Белгородской области откроют медицинский кластер за 60,5 млн рублей

Уже 1 сентября более 1,2 тыс. студентов кластера начнут обучение по новым образовательным программам, станут частью корпоративной культуры медицинских и фармацевтических организаций области

БЕЛГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Образовательный медицинский кластер для подготовки специалистов среднего звена для медучреждений создали в Белгородской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет". На эти цели Старооскольский медицинский колледж получил грант в размере 60,5 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"В Белгородской области готовится к открытию медицинский кластер. Здесь будут работать 22 новые зоны, оснащенные самым современным оборудованием. В образовательный кластер по отрасли клиническая и профилактическая медицина войдут Старооскольский медицинский и Валуйский колледжи, медколледж медицинского института НИУ БелГУ, а также 14 медицинских и фармацевтических организаций Белгородской области и "Центр опережающей профессиональной подготовки", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что ядром кластера и грантообладателем является Старооскольский медицинский колледж, который стал победителем в конкурсе на предоставление в 2023 году субсидии для развития образовательных кластеров среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Сумма гранта составила 60,5 млн рублей.

Уже с 1 сентября более 1,2 тыс. студентов кластера начнут обучение по новым образовательным программам, станут частью корпоративной культуры медицинских и фармацевтических организаций области, гарантирующих трудоустройство после завершения обучения. "Реализация проекта позволит улучшить качество среднего медицинского образования, восполнить дефицит средних медицинских работников", - добавили в региональном правительстве.

Это будет уже второй кластер в Белгородской области. Погрузиться в профессиональную среду студентам поможет современное оборудование, которое уже поступило в Старооскольский медколледж. Чтобы повысить уровень доклинической анатомической подготовки, здесь будет работать специализированный класс, в котором установлены анатомические модели и муляжи, интерактивный стол, позволяющий провести 3D-визуализацию строения организма человека. "По сути, это перезагрузка системы среднего профессионального образования. Для школьников будут организованы новые формы ранней профориентации, для студентов - профессиональное обучение, а для педагогов - повышение квалификации. Такая синхронизация медицинского образования дает возможность молодым ребятам выбрать профессию по душе, а региону - получить качественные кадры для медицинской отрасли", - цитирует пресс-служба заместителя министра образования - начальника департамента профессионального образования и науки министерства образования Белгородской области Викторию Нелюбову.