В Перми проект "Больничные мамы" станет государственным и распространится на весь край

Участники проекта безвозмездно помогают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, когда они попадают в больницу

ПЕРМЬ, 29 августа. /ТАСС/. Пермский волонтерский проект "Больничные мамы" по сопровождению детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в медицинском лечении, с 2024 года станет государственным и распространится на весь Пермский край. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"На системном часе по соцразитию рассмотрели важный вопрос - сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в медицинском лечении. <…> В Перми много лет существовал проект "Больничные мамы" - он помогал найти опытных волонтеров и профессиональных сиделок, которые были бы рядом с ребятами в самый трудный момент. Будет правильным, если эта услуга станет государственной, с постоянным финансированием из бюджета. Поручил министерству соцразвития проработать вопрос тиражирования практики на весь край с 2024 года", - сообщил глава региона.

"Больничные мамы" - это проект благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям "Дедморозим". Участники проекта - волонтеры и няни - безвозмездно помогают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, когда они попадают в больницу. "Каждый ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию, нуждается в поддержке, защите, добром отношении - это обычная функция родителей, которую на время нахождения ребенка в больнице и призваны решать "больничные мамы", - говорят организаторы проекта.

По данным министерства социального развития Пермского края, на сегодняшний день в регионе проживает порядка 10 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ведомстве отмечают, что более 95% детей воспитывается в семьях, доля детей-сирот, воспитывающихся в учреждениях, не превышает 5%. Еще почти 4 тыс. ребят, которые достигли совершеннолетия и получают профессию.