Песков сообщил, что присутствие Путина на похоронах Пригожина "не предусматривается"

По словам пресс-секретаря президента, Кремль не располагает информацией о похоронах основателя ЧВК "Вагнер"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о похоронах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, присутствие президента РФ Владимира Путина на них "не предусматривается", отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них", - сказал Песков.

27 августа Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значится Пригожин.