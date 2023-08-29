29 августа, 09:00,
обновлено 29 августа, 09:04
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Песков сообщил, что присутствие Путина на похоронах Пригожина "не предусматривается"

Егор Алеев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Егор Алеев/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, Кремль не располагает информацией о похоронах основателя ЧВК "Вагнер"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о похоронах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, присутствие президента РФ Владимира Путина на них "не предусматривается", отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Присутствие президента не предусматривается, конкретно по похоронам мы информацией не располагаем, решение на этот счет принимают родные и близкие, здесь мы не можем что-то говорить без них", - сказал Песков.

27 августа Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета в Тверской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значится Пригожин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрушение самолета Пригожина в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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