В Обнинске планируют отремонтировать мемориальный комплекс Первой в мире АЭС

Также возле АЭС появится новый экспонат - транспортабельная атомная электростанция малой мощности ТЭС-3

КАЛУГА, 29 августа. /ТАСС/. Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского (ФЭИ входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") отремонтирует в Обнинске Калужской области мемориальный комплекс Первой в мире атомной электростанции к 70-летию пуска Первой АЭС, которое отметят 26 июня 2024 года. Возле АЭС появится новый экспонат - транспортабельная атомная электростанция малой мощности ТЭС-3, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского приступает к благоустройству территории предприятия и ремонту мемориального комплекса Первой в мире атомной электростанции. В связи с этим прием посетителей в обнинский музей с 1 сентября 2023 года по 30 мая 2024 года будет ограничен. Все работы завершатся до 70-летнего юбилея пуска Первой АЭС - 26 июня 2024 года", - рассказали в пресс-службе.

Все уникальное оборудование останется в прежнем виде, станция сохранит свою аутентичность. Кроме станции преобразятся и два сквера перед ней, им вернут первоначальный вид: приведут в порядок тротуары, деревья, газоны, скамейки и оформят цветники. "Сейчас наших гостей на всем пути сопровождает экскурсовод, то после реконструкции на отдельных участках маршрута мультимедийные и интерактивные технологии дадут возможность включиться в процесс и фактически стать свидетелями и соучастниками пуска АЭС. К примеру, увидеть, что в этот момент показывают приборы, какие действия совершает оператор центрального пульта управления атомной станцией. Это позволит глубже погрузиться в исторический контекст событий, которые имели мировое значение", - передает пресс-служба слова главного инженера ГНЦ РФ - ФЭИ Романа Щепелева.

Возле АЭС появится новый экспонат - транспортабельная атомная электростанция малой мощности ТЭС-3. Таким образом по праву будет увековечен и первенец малой атомной энергетики, созданный в Физико-энергетическом институте.

Сооруженная в городе Обнинске, на территории Лаборатории "В" (в настоящее время ГНЦ РФ - ФЭИ) в рекордно короткие сроки небольшая по мощности атомная электростанция стала символом мирного использования атомной энергии. 26 июня 1954 года - день официального пуска - стал признанным Днем рождения атомной энергетики. Атомная станция вырабатывала электроэнергию первые пять лет после пуска, в дальнейшем использовалась как исследовательский комплекс - здесь проводились испытания различных типов топлива, материалов, теплоносителей, космических энергетических установок, разработок для ядерной медицины.