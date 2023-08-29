Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении солиста Rammstein

Как сообщает газета Bild, Тилль Линдеманн опроверг обвинения в свой адрес

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого обвиняли в сексуальных домогательствах. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, Линдеманн смог опровергнуть обвинения в свой адрес. Таким образом, все расследования против музыканта прекращены.

Ранее ирландка Шелби Линн рассказала в соцсетях, что во время вечеринки на концерте Rammstein в Вильнюсе в мае ей подмешали наркотики в напиток. По ее словам, Линдеманн пытался склонить ее к сексу. Девушка утверждает, что на следующий день обнаружила на теле синяки.

14 июня прокуратура Берлина сообщила, что начала предварительное расследование в отношении Линдеманна по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве и в распространении наркотических препаратов. По словам прокуратуры, в отношении исполнителя поступили жалобы "от трех лиц". В июле две женщины обвинили в насилии клавишника Кристиана Флаке Лоренца. Некоторые женщины давали показания под присягой, за ложные показания им может грозить тюремный срок.

В Rammstein категорически отвергли все обвинения.