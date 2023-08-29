В ГИБДД сообщили о положительном эффекте от тестирования велокурьеров Москвы на ПДД

Замначальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский отметил, что курьеры на велосипедах стали гораздо чаще спешиваться при пересечении проезжей части, нежели другие велосипедисты и электросамокатчики

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Тестирование доставщиков еды на велосипедах на знание правил дорожного движения, которое проводят их работодатели в Москве, дает положительный результат. Об этом ТАСС сообщил замначальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский.

"Мы обращаем внимание на курьеров на велосипедах в повседневной деятельности. Кроме того, мы еще работаем с ними через их работодателей. У работодателей разработан определенный критерий отбора, кому они выдают электровелосипеды. Они тестируют их периодически на правила дорожного движения - как перед началом эксплуатации транспортных средств, так и в период работы. Есть определенные тесты, мы их смотрели. Они приносят положительный эффект", - сказал он.

По словам Логиновского, курьеры на велосипедах стали гораздо чаще спешиваться при пересечении проезжей части, нежели другие велосипедисты и электросамокатчики. "Многие службы доставки вышли из тени. Они отслеживаю своих курьеров по трафику, контролируют их скоростной режим", - подчеркнул представитель ГИБДД. Кроме того, есть и система штрафов и поощрений. "Если человек нарушает ПДД, его могут пересадить для начала с электровелосипедов на обычные велосипеды, потом с велосипеда сделать пешим. Не получается добиться соблюдения ПДД и установленных правил - могут уволить", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что агрегаторы проводят серьезную работу по знанию правил дорожного движения велокурьерами. В этой работе принимают участие сотрудники Госавтоинспекции.