В Кузбассе запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

Закон вступит в силу 1 марта 2024 года

КЕМЕРОВО, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты парламента Кузбасса запретили продажу несовершеннолетним энергетиков и тонизирующих напитков. Инициатором законопроекта стал губернатор Сергей Цивилев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Защита наших детей, в том числе забота об их здоровье - наша первоочередная задача. Они не всегда сами могут осознать опасность каких-то действий, в том числе употребления энергетиков. Ко мне неоднократно обращались родители подростков, в частности, этот вопрос подняли зрители прямой линии в конце июля", - привели в пресс-службе слова Цивилева.

Законопроект был принят депутатами парламента Кузбасса в двух чтениях на очередном заседании. Уточняется, что продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков не регулируется федеральным законодательством. В результате введен запрет на продажу энергетиков на территории региона лицам, не достигшим 18 лет, в том числе через торговые автоматы, в образовательных и медицинских организациях. Закон вступит в силу 1 марта 2024 года.