Лайнер "Петр Великий", строящийся под Астраханью, отправился на достройку и испытания

По данным пресс-службы ЮЦСС, экипаж судна составляет 90 человек, пассажировместимость - 310 туристов

АСТРАХАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Круизный четырехпалубный лайнер "Петр Великий", который строится на астраханском судостроительном заводе "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК), отправился на достройку и испытания, пройдя по реке Волги у Набережной города Астрахани, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня состоялось технологическая операция по перегону пассажирского круизного судна проекта PV300VD "Петр Великий" с акватории судостроительного завода "Лотос" на Астраханское судостроительное производственное объединение (АСПО - производственный дивизион ЮЦСС, входящий в состав ОСК). Круизный лайнер прошел по реке Волге с заходом в Городской рукав и должен пришвартоваться в Золотом затоне на достроечный набережной завода АСПО", - уточнили ТАСС в пресс-службе ЮЦСС.

По данным пресс-службы, концепт PV300VD спроектирован как "плавучая гостиница" с устройством полноценных балконов или террас, бассейном и баром, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей, в том числе тентовой со сдвижным закрытием на случай непогоды. Экипаж судна - 90 человек, пассажировместимость - 310 туристов, которые путешествуют в 155 комфортабельных каютах различных классов. Судно совершило заводской технологический выход для проведения пусконаладочных работ и испытаний систем теплохода в 2021 году.

"Основная строительная фаза завершена на верфи "Лотос", судно готово к ходовым испытаниям. Проверка судовых систем будет проходить в несколько этапов и продлится до декабря этого года. Стоит отметить, что лайнер на полном ходу, все пусконаладочные работы завершены. С точки зрения логистических операций, нахождения складов с мебелью и экономических показателей АСПО более удобная площадка для достройки и испытания судна", - сообщил журналистам гендиректор ЮЦСС Анатолий Мишанов, уточнив, что судно будет передано заказчику весной 2024 года.

Строительство четырехпалубного лайнера "Петр Великий" ведется по заказу Московского речного пароходства, старт его строительству на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года дал президент России Владимир Путин. По данным "Мостурфлота" (будет оперировать судном), "Петр Великий" может быть использован для маршрутов не только по Волге, но и сразу по трем морям - Каспийскому, Азовскому и Черному.

АО "Южный центр судостроения и судоремонта", входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация" - единый промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие судостроительные предприятия южных регионов России. ОСК - это крупнейшая судостроительная компания России со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 60 предприятий и организаций отрасли.