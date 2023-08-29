Угольные предприятия ДНР погасили более 800 млн рублей долгов по зарплате

Роструд сообщил о восстановлении прав более чем 6 тыс. работников

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Угольные предприятия в Донецкой Народной Республике после вмешательства Роструда погасили задолженность по заработной плате на сумму 820 млн рублей. Восстановлены права более чем 6 тыс. работников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Благодаря эффективно выстроенной работе между органами власти регионов, органами прокуратуры и инспекцией труда в новых регионах удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на восьми предприятиях угольной промышленности ДНР. В результате мер инспекторского реагирования погашена задолженность на сумму 820 млн рублей, восстановлены права более чем 6 тыс. работников", - цитируют в сообщении руководителя Роструда Михаила Иванкова.

Как уточнили в Роструде, проверки провели, в частности, на шахте "Комсомолец Донбасса", в Донецкой угольной энергетической компании, на Моспинском углеперерабатывающем предприятии. Отмечается, что Юго-Западная межрегиональная территориальная инспекция труда провела контрольно-надзорные мероприятия на основании требований прокуратуры ДНР.