На Ставрополье в школах введут дополнительный пропускной режим 1 сентября

По данным краевого министерства образования, в 2023 году в школы региона пойдут 34 тыс. первоклассников

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Власти организуют дополнительный пропускной режим в школах Ставрополья во время проведения праздничных линеек 1 сентября. Об этом сообщила журналистам исполняющая обязанности министра образования края Мария Смагина.

"Традиционно учебный год мы начинаем 1 сентября. <…> Будет организован дополнительный пропускной режим, чтобы соблюсти все меры безопасности. Обязательно будут работать сотрудники правоохранительных органов. Подключаться будет и охрана образовательных учреждений", - сказала она.

Смагина отметила, что руководители школ самостоятельно принимают решение о том, какими потоками пройдут торжественные линейки. В зависимости от пропускной способности учреждения определят и то, кто из родственников детей сможет присутствовать на празднике.

"1 775 образовательных организаций [Ставропольского края] прошли проверки по готовности, работа комиссий продолжалась целый месяц. 100% образовательных организаций к новому учебному году готовы", - добавила Смагина.

По данным краевого министерства образования, в 2023 году в школы региона пойдут 34 тыс. первоклассников.