В Махачкале помогут в восстановлении пострадавших при взрыве бытового газа квартир

Мэр города Юсуп Умавов сообщил, что работы планируют завершить до наступления холодов

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Власти в Махачкале приступили к ремонту поврежденной в результате взрыва бытового газа части многоквартирного дома. Об этом сообщил мэр города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

"На улице Айвазовского, 2 начаты мероприятия по капитальному ремонту повреждённой в результате взрыва бытового газа части многоквартирного дома. Сейчас демонтируют поврежденные железобетонные конструкции с привлечением специализированной техники. Работы проводятся ускоренными темпами, чтобы в первую очередь восстановить кровлю дома", - написал Умавов.

По его словам, работы планируется завершить до наступления холодов.

"После восстановления кровли следом начнется капитальный ремонт квартир, чтобы до наступления холодов все работы были завершены, установлены поврежденные инженерные сети внутри дома и подключены коммунальные услуги", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале пострадали восемь человек.