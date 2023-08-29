"Почта России" выпустила марку в честь Якутска

На знаке почтовой оплаты изображен памятник "Семья солдата-победителя", установленный в городском парке Победы

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Марка в честь Якутска вышла в почтовое обращение во вторник, в этот же день состоялась церемония гашения памятной марки. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Почта России".

"29 августа 2023 года в почтовое обращение вышла марка в честь Якутска - города трудовой доблести и славы. Это почетное звание ему присвоили 15 ноября 2022 года указом президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

На знаке почтовой оплаты изображен памятник "Семья солдата-победителя", установленный в городском парке Победы. "Почта России" изготовила штемпель первого дня, он используется для гашения только в день выхода марки.

"Специальным выпуском почтовой марки мы отдаем дань уважения нашим землякам, сохраняем память о тружениках тыла, детях войны, которые трудились ради Великой Победы, не жалея сил. Для многих якутян этот трудовой подвиг стал частью семейной истории и напоминает о том, что, сплотившись, мы преодолеем любые трудности", - привели в сообщении слова директора Управления федеральной почтовой связи Республики Саха (Якутия) Петра Птицына.

В годы Великой Отечественной войны из Якутска ушли на фронт более 60 тыс. жителей республики. Через этот город прошла воздушная трасса Аляска - Сибирь, по которой советские и американские летчики перегоняли военные самолеты, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу. Там размещались штабы 1-й перегоночной авиадивизии и воздушной трассы Красноярск - Уэлькаль (Чукотка), базировались 4-й перегоночный и 8-й транспортный авиаполки.

С инициативой о присвоении столице республики почетного звания выступили жители Якутска. Инициатива была поддержана депутатами городской думы, парламентом республики. Затем вопрос о присвоении Якутску звания "Город трудовой доблести" был направлен в Российскую академию наук для экспертного заключения. Ходатайство о присвоении Якутску почетного звания, подписанное главой Якутии Айсеном Николаевым, было направлено в 2020 году.