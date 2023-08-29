На новой карте КНР индийский штат Аруначал-Прадеш обозначили китайской территорией

Карту выпустили после того, как Индия в апреле выступила против намерения Пекина сменить индийские названия на китайские 11 топонимов в штате, сообщило агентство Press Trust of India

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Индийский северный штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин включены в состав китайской территории на изданной в КНР новой географической карте страны.

Как сообщает агентство Press Trust of India (PTI), карта была выпущена в понедельник Министерством природных ресурсов КНР после того, как Индия в апреле выступила против намерения Пекина сменить индийские названия на китайские 11 топонимов в Аруначал-Прадеше.

"Индия категорически отвергает эту попытку, которую Китай предпринимает не в первый раз. Аруначал-Прадеш был, есть и всегда будет неотъемлемой частью индийской территории. Попытки изменить названия не изменят эту реальность", - заявил в связи с этим официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи.

PTI отмечает, что на новой китайской карте Тайвань и большая часть Южно-Китайского моря также обозначены как территория КНР.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях остается на протяжении десятилетий источником напряженности между двумя соседними странами. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на индийско-китайской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия перебросила в этот район 68 тыс. военнослужащих тяжелую артиллерию, танки и авиацию. Такие же действия предпринял Китай. После серии переговоров Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск от линии границы.

9 декабря прошлого года пограничные силы Индии и КНР вступили в столкновение на границе в секторе Таванг в районе Аруначал-Прадеша. По данным местных СМИ, китайские военные вышли на линию фактического контроля, но были остановлены индийскими военными "твердо и решительно". Несколько военнослужащих с обеих сторон получили ранения. Позднее министр обороны Индии Раджнатх Сингх подтвердил попытку Народно-освободительной армии Китая "в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линии фактического контроля в район сектора Таванг".