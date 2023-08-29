Эксперты заявили, что дым от лесных пожаров сокращает продолжительность жизни в Калифорнии

При этом в США "жители на 64,9% меньше подвергаются воздействию загрязненного твердыми частицами воздуха, чем в 1970 году, до принятия закона о чистом воздухе", отметили специалисты Чикагского университета

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Постоянное воздействие дыма от лесных пожаров наносит серьезный ущерб здоровью жителей американского штата Калифорния. Как сообщила газета The Hill, соответствующие данные представлены в докладе специалистов Чикагского университета.

Согласно оценке его индекса качества воздуха (Air Quality Life Index), "20 из 30 округов США, в которых зафиксировано худшее качество воздуха, в 2021 году располагались в штате Калифорния". По подсчетам специалистов, в некоторых районах при условии соблюдения рекомендаций ВОЗ по снижению загрязнения воздуха твердыми частицами можно добиться увеличения средней продолжительности жизни более, чем на два года.

Эксперты подсчитали, что "в США в целом жители на 64,9% меньше подвергаются воздействию загрязненного твердыми частицами воздуха, чем в 1970 году, до принятия закона о чистом воздухе", отмечает газета. Указывается, что средняя продолжительность жизни увеличилась благодаря этому на 1,4 года. Тем не менее авторы отчета предупреждают, что воздух на 96% территории страны по-прежнему не соответствует критериям из рекомендаций ВОЗ по загрязнению мелкими частицами (PM 2,5).