Электроснабжение зданий в центре Москвы восстановили

Кратковременное нарушение подачи электричества было связано с автоматическим отключением кабельной линии напряжением 10 кВ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подачу электричества зданиям в центре столицы возобновили по резервной схеме после отключения кабельной линии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион".

"Электроснабжение потребителей компании "Россети Московский регион" на ул. Остоженка, Пречистенская наб., Пожарский, Бутиковский и Молочный пер. в Москве восстановлено. Кратковременное нарушение электроснабжения было связано с автоматическим отключением кабельной линии напряжением 10 кВ. Благодаря оперативным действиям персонала компании "Россети Московский регион" подача электроэнергии была возобновлена по резервной схеме в течение 30 минут", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось сообщение со ссылкой на очевидцев, что несколько зданий в Хамовниках в районе Пречистенской набережной были обесточены: жилые дома, поликлиника, кафе, рестораны, а также не действовали светофоры рядом с Храмом Христа Спасителя. Причина аварии была неизвестна.