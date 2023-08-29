В Йошкар-Оле в аэропорту намерены приостановить полеты из-за реконструкции ВПП

Работы планируют синхронизировать со строительством нового аэровокзального комплекса

ТАСС, 29 августа. Аэропорт Йошкар-Олы с 30 сентября приостановит полеты в связи с работами по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Минтранс Марий Эл в своем Telegram-канале.

"С 1 октября 2023 года в аэропорту Йошкар-Олы начинается реконструкция взлетно-посадочной полосы. На время этих работ полеты будут приостановлены. Существующее искусственное покрытие имеет дефекты, не соответствующие авиационным требованиям, а также не позволяет развивать внутреннюю маршрутную сеть из-за ограничений в возможности приема типов воздушных судов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после реконструкции аэропорт Йошкар-Олы сможет принимать воздушные суда вместимостью до 200 человек. Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы будут синхронизированы со строительством нового аэровокзального комплекса, которое ведется с 2022 года.