В Приморье количество выпавших осадков достигло 79 мм

Согласно прогнозу Примгидромета, ветер на мысах южной части Владивостока может достичь ураганных значений

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Количество выпавших в Приморском крае осадков с утра вторника достигло 79 мм в Хасанском муниципальном округе, во Владивостоке выпало 73 мм. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

"На 19:00 (12:00 мск) больше всего дождя - 79 мм - выпало в поселке Барабаш Хасанского муниципального округа. Также 73 мм выпало во Владивостоке и 76 мм - в Посьете. Это от 40% до 50% месячной нормы августа для этих населенных пунктов", - рассказал Чулков.

Согласно прогнозу Примгидромета, дождь в Приморском крае усилится ночью и будет идти до вечера среды. За это время в регионе может выпасть до 140 мм осадков и более. Ветер на мысах южной части Владивостока может достичь ураганных значений.

В ближайшие два дня паводки охватят большую часть территории края. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,5-1,5 м. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 м. Наиболее паводкоопасным назван 21 район на юге и востоке Приморья.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.