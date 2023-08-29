Президент Microsoft предупредил о риске использования ИИ в качестве оружия

Люди должны научиться его контролировать, добавил Брэд Смит

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) может быть превращен в оружие, и люди должны научиться его контролировать. Об этом заявил президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит.

"Каждая технология, когда-либо изобретенная, может стать как инструментом, так и оружием <...> Мы должны сделать все, чтобы ИИ оставался под контролем человека", - заявил Смит в интервью телеканалу CNBC. Он считает, что управлять ИИ должны уметь все: правительства, военные структуры или любые организации, которые используют эту технологию для упрощения рабочих процессов, чтобы при неисправности "замедлить работу или же совсем отключить ее".

Смит подчеркнул, что главы многих технологических компаний выступают за то, чтобы появились "новые законы и нормативные акты, которые создали бы новые правила безопасности". "Представьте, подача электричества зависит от автоматических выключателей. Вы сажаете своих детей в школьный автобус, зная, что там есть аварийное торможение <...> Теперь нам нужно сделать то же самое для ИИ", - отметил Смит.

Президент Microsoft добавил, что искусственный интеллект - это инструмент, который должен помогать человеку в работе, а не лишать его рабочего места. "Это инструмент, который может помочь людям быть сообразительнее и думать быстрее. Самая большая ошибка, которую люди могут совершить, - посчитать, что этот инструмент позволит людям перестать думать вообще", - заявил он.

Ранее администрация президента США Джо Байдена заручилась обязательствами семи ведущих компаний в области ИИ по обеспечению безопасности пользователей при использовании новых технологий. Компании, среди которых, в частности, Amazon, Google и Microsoft, обязались проводить тщательные тестирования продукции ИИ перед ее представлением публике и выходом на рынок, а также сотрудничать с властями, гражданским обществом и научным сообществом для урегулирования потенциальных рисков.